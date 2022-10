Al museo civico di Cremona manca personale, tanto che l’amministrazione comunale ha dovuto affidare esternamente la gestione di biglietteria e sale, in attesa di indire una vera e propria gara d’appalto, che comprenderà anche la gestione del Museo Archeologico (in scadenza il 30 aprile 2023). Ad occuparsene, in questi mesi, sarà quindi Target Turismo, che già gestisce l’Ufficio Turistico cittadino. L’incarico durerà fino al 10 maggio e al Comune costerà 91mila euro.

La questione, come si legge nella determina dirigenziale di affidamento, è legata ad un problema molto concreto: il personale di sala in servizio presso la sede del Museo Civico attualmente “risulta insufficiente per garantire la gestione in maniera diretta e simultanea dei servizi di biglietteria, accoglienza e assistenza del pubblico, presidio delle sale”. Questo anche a causa “dei recenti pensionamenti e spostamenti presso altri settori o sedi di vari dipendenti”.

L’affidamento a Target Turismo sarà quindi un periodo di transizione, e si rivela necessario per garantire l’apertura delle sale e i servizi di accoglienza e assistenza. Nella prossima primavera, verrà poi indetta una gara ” volta ad individuare un unico soggetto in grado di gestire contemporaneamente i servizi del Museo Civico e del Museo Archeologico, in modo da avviare una più efficace opera di armonizzazione degli orari di apertura, dei livelli uniformi di qualità e dei titoli di ingresso”.

Anche in vista di questa scadenza, l’amministrazione sta effettuando “un’analisi volta a migliorare la fruibilità, la funzionalità e soprattutto l’accessibilità degli spazi e del percorso espositivo del Museo Civico. Gli interventi da attuare in base all’analisi in corso avranno forte impatto non solo sugli spazi interessati ma anche sulla gestione dei servizi e l’offerta culturale”.

Laura Bosio

