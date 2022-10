Venerdì 14 ottobre il Cinema Chaplin riapre con il film “Colibrì” per la regia di Francesca Archibugi e la partecipazione degli attori Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak e Nanni Moretti.

“Una scelta non casuale, quella della riapertura dedicata al nostro cinema italiano di qualità al quale dobbiamo tutti, con forza, rivolgerci e al quale dobbiamo dare fiducia per cercare di superare questo momento drammatico”. ha commentato Giorgio Brugnoli.

“Anche la lunga stagione appena conclusa all’Arena Giardino rientra in questo solco per lo sforzo speso non solo nel proporre film da rivedere, ma anche documentari e opere in prima visione nella speranza di aver in parte colmato quel vuoto culturale che caratterizza questo periodo. Mi auguro tanto che le nostre proposte future siano condivise e aspettiamo il pubblico al cinema perchè solamente con gli spettatori in sala i locali possono continuare a svolgere il proprio ruolo di presidio culturale per la comunità”.

Lo scorso maggio il CineChaplin aveva chiuso con la presentazione del documentario sulla via Postumia, promosso dallo stesso Brugnoli per conto della Provincia di Cremona. Negli ultimi mesi quest’opera è stata proposta molte volte sia a Cremona, sia in tante località toccate dalla strada romana con ottimi riscontri. Il 14 settembre il film è stato presentato anche presso la sede di Regione Lombardia, a Milano, e in quell’occasione Brugnoli ha consegnato all’assessore regionale alla Cultura Galli una propria riflessione sulla preoccupante situazione vissuta da tutte le sale cinematografiche, chiedendo una maggior attenzione per questo settore.

“Mi aspettavo una risposta”, ha commentato il gestore cinematografico, “ma ad oggi, non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione: questo mi rammarica molto e ho così ritenuto di rendere il pubblico partecipe delle mie considerazioni”.

