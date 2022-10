Comicità intelligente e qualità artistico-interpretativa. Il cartellone 2022 della rassegna Sospiro a teatro, appuntamento fisso di ottobre, si presenta così, con l’ironia protagonista del palcoscenico. Una comicità che fa divertire e, al contempo, riflettere il pubblico su temi attuali che parlano del nostro tempo e del nostro vivere. La rassegna, promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale di Sospiro, Assessorato alla Cultura, è curata dal direttore artistico Lorenzo Garozzo in collaborazione con Flavio Bissolati.

L’Assessore alla Cultura Benedetta Fornasari presenta la rassegna. «Sono lieta di ospitare nel nostro teatro grandi attori di fama nazionale. Il ritorno del grande Giacomo Poretti, del celeberrimo trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che in coppia con Daniela Cristofori presenta il nuovo spettacolo in tournée da quest’anno e poi Giole Dix, comico e cabarettista, ma anche drammaturgo e regista teatrale, scrittore e noto volto televisivo di Mai Dire Gol, Zelig e di numerose fiction.

Quest’anno la rassegna raddoppia perché, per la prima volta, proseguirà anche nel mese di novembre. Una novità che abbiamo deciso di introdurre per offrire una chiusura d’eccezione con il doppio spettacolo “L’inganno” di e con Alessandro Gallo che andrà in scena nella mattinata di venerdì 25 novembre per i ragazzi delle scuole medie di Sospiro, e alle 21,00 sempre a ingresso libero, per tutta la cittadinanza.

IL CARTELLONE 2022

Si inizia domenica 23 ottobre alle ore 17.30, con Funeral Home di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. I protagonisti sono lui e lei, una coppia di anziani che si sta recando ad un funerale. Lei è tutta in ghingheri, tailleur e gioielli, lui è un misto tra abito da cerimonia e gita fuori porta. Lei vuole andare, arrivare presto, lui non ne ha la benché minima voglia. Eccoli qua, Rita e Ambrogio sono alle solite. Ovviamente litigano. Come solo due anziani sanno litigare, con ferocia, ma anche molto teneramente.

Trascorreranno un’ora e mezza, lui a sfuggire dalla realtà e lei a cercare di riportarcelo. Un inseguimento follemente divertente e poetico.

Domenica 30 ottobre alle ore 17.30 è il turno di Ai nostri tempi con Gioele Dix che, attraverso la lettura di brani divertenti alternati a interventi comici, esaminerà la longevità dei patriarchi della Bibbia. Dix si muove tra scoperte e sorprese, considerazioni letterarie e ricordi personali, per dipanare il filo nascosto che lega autori e storie solo apparentemente lontani tra loro mostrando come il riso e l’umorismo permettano in modi inattesi e folgoranti di ritrovare identità e verità che si pensavano perdute. Una serata speciale dedicata, con passione e ironia, a tutte le donne e gli uomini che non hanno alcuna intenzione di invecchiare.

Oltre agli appuntamenti di ottobre, venerdì 25 novembre, alle ore 21, con ingresso gratuito, il pubblico assisterà a L’inganno (Premio Mauro Rostagno 2020 e finalista Premio Scenario 2019), spettacolo di e con Alessandro Gallo. Partendo dal suo vissuto Gallo disegna, con ironia, rabbia e dolore i volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e sguardi dalle sfumature mafiose. Il legame di sangue diventa un vincolo, una cerniera arrugginita che ne ostacola l‘ingresso di un qualcosa o di un qualcuno, uomo o divino che sia, che ne voglia riscrivere un cambiamento.

I posti sono numerati, è perciò obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri: 0372/621245 – 339/7170188, oppure scrivendo un’e-mail a biblioteca@comune.sospiro.cr.it.

L’ingresso per gli spettacoli del 23 e del 30 ottobre è di 10 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire le pagine social Facebook e Instagram “Sospiro a teatro”.

© Riproduzione riservata