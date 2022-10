Domenica 16, terza di ottobre, torna puntuale la Sagra d’autunno di Grumello Cremonese. Anche in questa occasione, la Pro Loco ha programmato momenti di svago per tutte le età perché la giornata scorra in allegria. Il pomeriggio, nel cortile di Cascina Castello in via Roma, dalle 15.30 “Art & Magic show” per bambini di ogni età con il mago prestigiatore Andrea mentre dalle 17 giovani e adulti sono attesi per cimentarsi con il karaoke di Fabio Prestinari, che torna dopo il successo del 2021. P

er tutto il pomeriggio di festa sarà in funzione il servizio bar della Pro Loco e dalle 17 gli ospiti potranno gustare un aperitivo. Confortato dalla belle previsioni meteo, il Consiglio dell’Ente, guidato da Francesco Generali, invita tutti, grandi e piccoli, a godere di un pomeriggio in totale spensieratezza.

