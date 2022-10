In attesa del via libera definitivo della Regione al Piano organizzativo aziendale (Poas) l’ospedale di Cremona si attrezza per far partire appena possibile la specialità di Neuroradiologia, una delle pre-condizioni per poter aspirare all’attivazione di un Dea (dipartimento di emergenza – accettazione) di II livello. Un tema che era stato al centro del dibatto nella scorsa primavera -estate quando Cremona è entrata in diretta competizione con Mantova per l’innalzamento delle prestazioni disponibili al pronto soccorso.

L’Azienda di Largo Priori decide così di portarsi avanti e con un decreto del direttore generale Giuseppe Rossi avvia le procedure per reclutare tramite concorso uno specialista neuroradiologo, che avrà anche l’incarico quinquennale di dirigente di struttura complessa.

“L’espletamento della procedura – si legge nel decreto – è subordinato all’autorizzazione della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia alla copertura della Struttura Complessa in argomento”.

Tra gli obiettivi strategici del Piano organizzativo aziendale, inviato in Regione lo scorso giugno, figura inoltre il potenziamento dell’attività chirurgica specialistica, con la struttura semplice di Chirurgia vascolare che viene elevata a complessa e l’istituzione della struttura complessa di Chirurgia toracica.

Neuroradiologia finora si è svolta in convenzione con Mantova. SE sarà effettivamente concessa, andrà a rafforzare un settore in forte espansone all’ospedale di Cremona, dove Neurochirurgia rappresenta già un’eccellenza. Il campo di azione è quello della diagnosi e terapia delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico, della base cranica e del rachide utilizzando tecniche radiologiche avanzate: TC, RM, angiografia digitale e radiologia tradizionale.

Opera in ambito interventistico, formula diagnosi e interviene nella cura delle patologie in particolare di origine vascolare. gb

