Come possiamo, in questa fase storica, rimettere al centro il tema della cura delle comunità locali accogliendo la fatica generalizzata e incontrando, ascoltando e valorizzando le energie positive presenti nei territori? Quali ponti e sistemi di aiuto possiamo rimettere in piedi? La Formazione di Comunità, promossa da CSV Lombardia Sud, torna mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 17.30 con l’intervento di Gino Mazzoli – psicosociologo, esperto di welfare e processi partecipativi, fondatore di Praxis Srl e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Mazzoli dialogherà con Ennio Ripamonti,

La partecipazione dell’incontro, che si terrà online, è gratuita e basta iscriversi compilando questo modulo entro il 25 ottobre 2022.

La Formazione di Comunità è un ciclo di appuntamenti nel corso del quale verranno approfondite le questioni sociali che attraversano l’attualità e le modalità operative per affrontarle. Si tratta di un’opportunità rivolta a enti del Terzo settore, cittadini e istituzioni delle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia utile per interrogarsi su come progettare e realizzare pratiche che possano contrastare e fronteggiare le diseguaglianze sempre più diffuse. Un’occasione laboratoriale per lavorare insieme provando a riconnettere il nostro agire con una dimensione più riflessiva e attuale, su di sé e sul mondo, lavorando sul proprio potere di cambiamento.

La Formazione di Comunità concorre alla costruzione de La Trama dei Diritti.

