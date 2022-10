Aumentano i cittadini stranieri residenti nel nostro Paese. Da gennaio 2022 sono 5.193.669. Un dato in aumento rispetto allo scorso anno, secondo il Rapporto immigrazione di Caritas Italiana e fondazione Migrantes. Tra le prime 5 regioni di residenza ci sono Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Fra i residenti prevalgono i rumeni, circa il 21% della popolazione, gli albanesi con l’8,4%, i marocchini con l’8,3%, i cinesi con il 6,4% e gli ucraini con il 4,6%.

I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno in Lombardia sono quasi 50mila in più. Gli stranieri con visto temporaneo in Lombardia sono quasi un milione. Più di 155mila hanno il permesso di stare in Lombardia per motivi di famiglia, più di 110mila per lavoro, quasi 30mila hanno ottenuto asilo politico per motivi umanitari. A Milano e hinterland sono 452mila, a Brescia quasi 130mila. Nella nostra provincia se ne contano 28mila, più di Lecco, che ne ha 25mila, di Lodi, con 18mila, e Sondrio, con 9mila. A Milano si contano 13mila rifugiati, 2.500 a Bergamo, Brescia, Como e Varese, 1.400 a Pavia, 1.300 a Cremona, un migliaio a Mantova e Lecco, quasi 700 a Lodi e mezzo migliaio a Sondrio.

Un dato in cui la nostra provincia spicca è quello riferito alla “voce” scuola: se in Italia diminuiscono gli alunni con cittadinanza non italiana, registrando un calo dell’1,3%, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana (220.771). Nel dato provinciale, poi, Cremona è una delle città ai primi posti con il 19,3%, seguita da Mantova con il 19,1%.

Complessivamente, come riporta l’Istat, con lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha spinto molte persone a lasciare il Paese, “i flussi di stranieri in ingresso in Italia sono tornati ai livelli pre-pandemia. A fine settembre 2022 sono state 159mila le richieste di protezione temporanea di persone in fuga”.

