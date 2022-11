Abbiamo scritto a tutti i sindaci dei capoluoghi italiani per segnalare come la grave situazione in Iran dopo circa 50 giorni di proteste peggiora nel disinteresse dell’opinione pubblica mondiale. Quotidianamente la popolazione subisce violenze dal regime iraniano, di cui soprattutto le donne e i giovani sono il bersaglio.

Non possiamo lasciarli soli in questa lotta per la libertà che ha visto già morire centinaia di giovani ragazze e ragazzi, e in migliaia sono stati arrestati. È necessario che ognuno faccia la sua parte per far sentire la vicinanza al popolo iraniano.

Il Partito Radicale sabato 5 novembre manifesterà per la sesta volta davanti all’ambasciata iraniana a Roma ma certamente non basta. È importante che i paesi occidentali – e tra questi l’Italia – si mobilitino per questo popolo vessato dal regime islamico.

Per queste ragioni abbiamo invitato il Sindaco di Cremona a solidarizzare con la rivoluzione iraniana, esponendo davanti alla sede comunale le foto delle ragazze ammazzate in questi giorni insieme allo slogan “donna vita libertà” fino all’abrogazione dell’obbligo del velo nella Repubblica islamica dell’Iran.

