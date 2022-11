Il Cavec di Cremona ha una nuova sede. Lasciato il centro e Piazza Marconi, gli uffici del Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona si sono trasferiti in via del Macello, all’interno del Crit. Spazi che verranno inaugurati domenica mattina (6 novembre), alle 11.

“Vogliamo che, ancora più che in passato, la sede sia un luogo di incontro, di relazione, di condivisione di una comune passione tra tutti i soci” spiega il presidente Claudio Pugnoli. “Senza dubbio la maggiore ricchezza che abbiamo al Cavec sono le persone, sono i nostri iscritti. La nuova sede sarà tanto più bella quanto più sarà frequentata”.

Proprio per questo, anche domenica, i soci – così come tutti gli appassionati – sono invitati a partecipare alla inaugurazione e al rinfresco, possibilmente raggiungendo via del Macello con auto e moto d’epoca. In questo modo, di fronte alla sede, si creerà un “museo diffuso”, una esposizione capace di attrarre l’attenzione di tutti gli appassionati locali.

“I veicoli storici – per il Club, ormai da quasi cinquant’anni – sono importantissimi testimoni della nostra storia e possono essere valorizzati solo avendo la possibilità di farli vivere sulle nostre strade e renderli godibili a tutti. Si rinnova, anche in questa occasione – continua Pugnoli -, un legame strettissimo con Cremona. In questi anni abbiamo promosso mostre di successo in Santa Maria della Pietà e abbiamo organizzato raduni e manifestazioni a carattere nazionale, come quello del “Sottocanna in Circuito” e della “200 Miglia di Cremona” che hanno saputo catalizzare l’attenzione di collezionisti provenienti da tutta Italia, oltre che delle principali testate di settore. Penso che, anche domenica, sia una occasione per riaffermare qual è la passione che muove il nostro mondo e il Cavec”.

“Siamo l’unico club ASI della nostra provincia – conclude Pugnoli –, uno dei più importanti e dinamici in Italia. Questa scelta guarda al futuro e testimonia la volontà di crescita del sodalizio, dell’impegno a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e, soprattutto, di confrontarsi con i giovani”.

© Riproduzione riservata