La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale lungo i manufatti stradali della SP65 e della SP83 che sovrappassano il fiume Oglio per permette l’esecuzione di prove di carico sui manufatti stessi.

Pertanto l’Ente ha disposto il giorno 07/11/2022 la sospensione temporanea della circolazione stradale, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, lungo le seguenti strade:

– SP65 “Castelvisconti – Pozzaglio” sospensione della circolazione al km 0+000 in Comune di Castelvisconti dalle ore 14 alle ore 18.

I veicoli provenienti da Castelvisconti diretti ad Acqualunga, e viceversa, dovranno utilizzare come percorso alternativo la SP25 fino a Bordolano e proseguire lungo la SP86, indi in Provincia di Brescia proseguire lungo la SP9 fino a Quinzano d’Oglio, lungo la SP64 in direzione Borgo San Giacomo e ritornare sulla SP65 per il tramite della strada comunale Acqualunga – Castelvisconti.

– SP83 “Di Persico” sospensione della circolazione al km 19+750 in Comune di Ostiano dalle ore 20 alle ore 24.

I veicoli provenienti da Pescarolo ed Uniti e Gabbioneta Binanuova diretti a Ostiano e Gambara, e viceversa, dovranno utilizzare come percorso alternativo la SP94 verso Pralboino ovvero la SP68 in direzione Gambara, indi in Provincia di Brescia proseguire lungo la SP102 in direzione Pralboino, lungo la SP64 verso Milzano e la SPVII e tornati in Provincia di Cremona lungo la SP33 fino in località Binanuova per poi riprendere la SP83 in direzione Gabbioneta – Ostiano

© Riproduzione riservata