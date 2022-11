Il pomeriggio del 4 novembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un cittadino straniero di 40 anni, con precedenti di polizia a carico.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dall’aprile del 2020 quando era stato arrestato a Milano perché ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti e, dopo un periodo trascorso in carcere, era stato posto ai domiciliari in un’abitazione di Cremona.

Nel pomeriggio del 4 novembre, verso le 17.00, durante il servizio di controllo del territorio, i militari della Radiomobile sono andati nell’abitazione nella quale doveva trovarsi il 40enne per la verifica del rispetto della misura cautelare. Hanno suonato il campanello più volte e hanno atteso diversi minuti credendo che l’uomo non avesse sentito, ma non hanno ottenuto risposta. Sono entrati nel palazzo e si sono recati nell’appartamento in questione, ma nessuno ha risposto. A quel punto, con il rinforzo di un’altra pattuglia, hanno controllato le cantine e il cortile del palazzo. E dopo circa un’ora di ricerche il 40enne è stato trovato proprio nel cortile condominiale, nascosto dietro una siepe. Probabilmente l’uomo stava rientrando a casa dopo essere uscito arbitrariamente, ma non è riuscito a farlo perché ha notato i mezzi di servizio dei militari. Quindi si è nascosto nel cortile e ha atteso che si allontanassero, ma in realtà i militari sono rimasti sul posto ad attenderlo e cercarlo.

Sicuramente l’uomo ha ritenuto di potersi allontanare da casa perché aveva ricevuto un altro controllo lo stesso pomeriggio verso le 14.30 da parte di altra pattuglia, ritenendo quindi che non sarebbe stato più controllato per l’intera giornata. Invece, in questi casi, i controlli sono ripetuti in maniera frequente e a breve distanza di tempo proprio per verificare il rispetto delle prescrizioni.

Dopo averlo rintracciato, lo hanno accompagnato presso la caserma e tenuto conto della condotta e del fatto che non ha giustificato validamente l’allontanamento da casa, l’uomo è stato dichiarato in arresto per evasione. Quindi è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza di convalida svoltasi nella tarda mattinata del 5 novembre e conclusasi con la convalida dell’atto. Rinvio della decisione al prossimo 14 dicembre.

