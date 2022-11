Giuseppe Contartese, Asia Ferretto e Giada Nemr Aly sono tre ragazzi dell’istituto Stradivari di Cremona che hanno partecipando ad un reality coreano accompagnati dal professore Francesco Molmenti. Un programma in cui studenti selezionati provenienti da ogni parte del mondo, sono volati in Corea, incontrando il paese, le sue tradizioni, la cultura e il cibo. I giovani studenti cremonesi, tutti tra i 17 e i 18 anni, sono partiti il 21 ottobre per la Corea del Sud, e per 6 giorni hanno vissuto ogni momento della giornata con una troupe televisiva. Lo scopo del programma di intrattenimento, era riprendere quello che facevano e come si relazionavano tra di loro.

I ragazzi hanno vissuto tante esperienze, tra sport, sala giochi, visita ai luoghi storici ed esperienze culinarie.

Dal 10 al 16 ottobre una troupe coreana era venuta anche a Cremona a registrare dei contributi, riprendendo la città, i ragazzi a scuola e a casa.

In tutta Italia, oltre ai tre ragazzi dell’istituto Stradivari, sono stati selezionatI per il reality coreano anche altri 3 ragazzi dell’istituto Tosi di Busto Arsizio. Le 4 puntate dedicate alla gita di questi ragazzi italiani in Corea saranno trasmesse a dicembre.

