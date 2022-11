Tre incidenti in meno di tre ore letteralmente mandato in tilt la A21, nel tratto tra Pontevico e Brescia, che è stato poi chiuso al traffico. Una mattinata da incubo lungo la tratta autostradale, con un bilancio di diversi feriti, di cui due gravi. Il primo incidente si è verificato poco prima delle 11, quando un furgone ha tamponato un mezzo pesante, finendo poi ribaltato. Conducente e passeggero sono rimasti incastrati, e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno coadiuvato il 118 nel prestare loro soccorso. Sono quindi stati trasportati in ospedale a Brescia e a Manerbio, in gravi condizioni.

Neanche due ore dopo, alle 12.42 all’altezza di Leno, un altro tamponamento ha coinvolto tre mezzi pesanti. Anche in questo caso sono intervenuti Vigili del Fuoco, ambulanza ed elisoccorso, anche se per fortuna non vi sono stati feriti gravi. Le due persone coinvolte sono state portate al Poliambulanza di Brescia e a Manerbio. Passata mezz’ora, un terzo incidente ha interessato nuovamente l’autostrada, nel tratto tra Pontevico e Manerbio. Tre le persone coinvolte, fortunatamente nessuna in gravi condizioni. lb

