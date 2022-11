Occasioni tutte speciali per unire storia e dolcezza: le dimore storiche cremonesi aprono le loro porte per speciali aperture in occasione dell’edizione 2022 della Festa del Torrone, manifestazione dalla ormai lunga storia divenuta punto di riferimento per il dolce ambasciatore di Cremona nel mondo.

Prosegue il lungo calendario del circuito “Dimore Storiche Cremonesi” di Target Turismo Cremona, iniziato la scorsa primavera e che per tutto il 2022 ha aperto le porte di Palazzi, Ville e Castelli di Cremona e del suo territorio, offrendo la possibilità di scoprire e valorizzare molti importanti monumenti storici ancora oggi privati e vissuti dai suoi proprietari.

Sabato 12 novembre e domenica 20 novembre aprirà le sue porte lo splendido Palazzo Calciati Crotti di Via Palestro 1, situato proprio nel cuore della festa, con la possibilità di ammirare uno dei principali e meglio conservati esempi di palazzo nobiliare settecentesco della città; cremonesi e turisti potranno ammirare gli storici ambienti del palazzo, riccamente affrescati ed arredati, con visite guidate alle 15 ed alle 16.30.

Domenica 13 e sabato 19 novembre invece, porte aperte anche per Palazzo Cattaneo Ala Imperiali di Via Oscasali, vicinissimo alla Chiesa di S. Omobono, santo patrono di Cremona e la cui ricorrenza cade proprio domenica 13 novembre. La suggestiva ed articolata dimora dei Marchesi Cattaneo, si potrà visitare attraverso storia, arte e il ricco apparato decorativo che la contraddistingue, sempre con visite guidate in partenza alle 15 e 16.30; al termine di tutte le visite guidate una dolce sorpresa attende i partecipanti.

Il calendario di “Dimore Storiche Cremonesi” proseguirà sino alla fine dell’anno con altre interessanti iniziative che accompagneranno turisti ed appassionati fino allo scorcio del nuovo anno.

Info e prenotazioni sul sito Dimore storiche cremonesi | Target Turismo e sui social facebook Dimore Storiche Cremonesi | Facebook ed Instagram Dimore Storiche Cremonesi (@dimore_storiche_cremonesi)

