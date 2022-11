La mattina del 12 novembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per falsità materiale e per guida senza patente un cittadino straniero di 26 anni, pregiudicato.

Verso le 10 la pattuglia ha fermato sulla tangenziale un’auto condotta dall’uomo e con a bordo un’altra persona. Nessuno dei due aveva i documenti di identità al seguito e il conducente non aveva con sé la patente, mostrando solo la foto di una patente che aveva sul suo telefono.

Considerando che nei mesi scorsi era stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, gli è stata richiesta la patente originale. Tuttavia, quello che ha esibito in un secondo momento, risultava intestato ad altra persona. Inoltre, il documento presentava alcune caratteristiche grafiche difformi e delle imperfezioni di stampa rispetto ai documenti originali. Per questo motivo la patente è stata sequestrata per ulteriori accertamenti e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la falsità materiale e denunciato per guida senza patente. Anche il veicolo circolava senza i documenti regolari, e per questo il proprietario dell’auto è stato sanzionato amministrativamente.

Sempre nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno comminato una sanzione analoga. Una pattuglia ha fermato un’auto sulla SP 95, nel comune di Olmeneta. Il conducente ha consegnato ai militari una patente di guida risultata scaduta di validità da oltre un anno per mancanza dei requisiti psico-fisici. Dalle successive verifiche è quindi risultato che non può conseguire il rinnovo della patente che, di conseguenza, risulta sospesa di validità. Per tale motivo è stato sanzionato in via amministrativa e il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

