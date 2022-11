Ben 190 pullman (contro i 70 del 2021), 40 gruppi organizzati, 440 camper (contro i 130 del 2021), 400 persone alle crociere sul Po, 4.700 persone a palazzo comunale (erano stati 1500 nel 2021) e 4.400 all’Infopoint: questi i numeri del primo fine settimana della Festa del Torrone, che ha visto Cremona invasa da un vero e proprio bagno di folla. A fornire i dati, attraverso un post su Facebook, è stato il sindaco Gianluca Galimberti.

Non è tutto: si sono contati 40.000 lecca lecca distribuiti, 6.000 fette di salame di torrone tagliate, audizioni al Museo del Violino sold out e code per salire sul Torrazzo.

“La Festa del Torrone Cremona è davvero ormai la punta di un iceberg di una promozione, partecipazione, frequentazione, vitalità della città eccezionale che trova in queste settimane un picco pazzesco” ha commentato il sindaco.

Ma non è finita: durante la settimana proseguiranno gli eventi dedicati al tipico dolce cremonese. Gli stand commerciali resteranno aperti ogni giorno fino alle 20, mentre continuerà il Degustatour nei negozi del centro. Durante i pomeriggi Spazio Comune ospiterà laboratori per i più piccoli, e Sperlari aprirà le porte della fabbrica per far conoscere i segreti della lavorazione del torrone.

Spazio anche alla musica, con concerti e audizioni al Museo del violino, e alla cultura, con tour guidati della città e dei suoi tesori, comprese le botteghe liutarie. lb

