Continua a crescere l’inflazione sul territorio cremonese, con un indice dei prezzi al consumo per il mese di ottobre che è cresciuto dell’11% rispetto allo scorso anno e del 3% rispetto al mese precedente. Rincari pesanti un po’ su tutti i settori, a partire da quello dell’abitazione e delle relative utenze: complessivamente si paga il 56,5% in più dello scorso anno e il 24,9% in più rispetto a settembre. A fare la parte del leone è l’energia elettica, che registra un +214% rispetto al 2021 e un +62% rispetto al mese scorso. Segue il gas, rispettivamente +101% e +43%.

Colpiscono anche i rincari per il settore alimentare: si parla di un 12,6% rispetto a ottobre 2021, e +1,4% rispetto allo scorso mese. Le voci di spesa più pesanti sono pane e cereali (+17%), latte, formaggi e uova (+14,8%), oli e grassi (+19,7%). Incrementi importanti anche per la verdura, che registra un +16,3% a livello tendenziale e un +5,2% a livello congiunturale. La frutta invece cala rispetto allo scorso mese ma è in crescita rispetto allo scorso anno. Non va bene neppure agli amanti dell’aperitivo: il vino cresce del 5,7% r la birra del 10.

Ma i rincari ci sono anche nel settore dei mobili e articoli per la casa (+6,7%), soprattutto mobilio ed elettrodomestici, e nei trasporti, che registrano un +8,5% da livello tendenziale, e infine i servizi ricettivi e di ristorazione, +5,8%. lb

