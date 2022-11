Sono tre i candidati che spettano alla provincia di Cremona per le elezioni regionali del 2023 e ciascun partito potrà esprimere fino a 4 candidature. Ma quanto ai nomi, siamo ancora ben lontani dall’ufficialità.

Solo nel Pd ci sono idee chiare: proprio questa mattina Vittore Soldo, segretario provinciale, ha confermato la ricandidatura di Matteo Piloni: “In questo mandato – ha detto tra l’altro – mi sono concentrato su infrastrutture e trasporti, sanità ed economia ma ancora tanto resta da fare”.

Per le altre liste, le segreterie politiche provinciali sono al lavoro sotto traccia, l’ufficializzazione dipenderà dalla data che verrà scelta per le elezioni, se il 5 febbraio oppure aprile, in concomitanza con le amministrative.

Fratelli d’Italia dopo l’exploit delle Politiche, ha già dichiarato di puntare ad esprimere uno dei tre consiglieri regionali. Tra i candidati più probabili, Alessandro Zagni, da poco passato nel partito dopo anni di militanza nella Lega (ma più volte è già stato chiarito che questo passaggio non ha significato alcuna promessa in tema di posti o candidature) e il segretario provinciale Stefano Foggetti, già candidato alle Politiche.

Anche per quanto riguarda la Lega ancora non ci sono ufficialità di alcun tipo, sebbene secondo voci di corridoio Simone Bossi, già senatore nella passata legislazione, potrebbe mettere a disposizione la propria esperienza anche in Regione. D’altro canto, tra i nomi più apprezzati nel Carroccio, c’è anche quello di Simona Sommi, consigliere comunale di grande esperienza.

Tutto tace nel Movimento 5stelle, sebbene siano due i nomi più in vista, entrambi cremaschi: Marco Degli Angeli, consigliere uscente, e Manuel Draghetti.

Ancora nebbia fitta invece tra le fila di Forza Italia, che per il momento deve pensare a incrementare le proprie percentuali di consenso, dopo gli scarsi risultati delle politiche. Anche per questo il lavoro di questi mesi sarà incentrato sul tornare a dialogare con i territori.

© Riproduzione riservata