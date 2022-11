“Oggi presentiamo ufficialmente la Fondazione Italiana Ambiente nata per volontà dei suoi soci Fondatori e di tante altre persone che si stanno adoperando per sostenere questo progetto, di certo ambizioso ma del quale si avverte la necessità”. Con queste parole, Fabio Bertusi presidente della Fondazione stessa, ha introdotto la nascita di FAI, presentata questa mattina, sabato 19 novembre, nella sede della Provincia. Oltre a Bertusi, tra i fondatori figurano Simone Tirelli (vicepresidente), Francesca Romana Ghisolfi, Matteo Gorlani, Annalisa Tirloni, Simone Zani e Paolo Zuppelli.

La Fondazione Italiana Ambiente ETS è una fondazione “nata con il fine di promuovere, sostenere, potenziare e gestire attività di formazione, ricerca, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della salute della collettività, della biodiversità, delle specie animali e vegetali, del territorio e del paesaggio, a favore di stili di vita, di produzione e di consumo, volti ad uno sviluppo sostenibile, agevolando un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, le altre specie viventi e l’intera natura e a contrasto del cambiamento climatico indotto dall’uomo”. La Fondazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche di utilità sociale, ha come simbolo quattro triangoli che simboleggiano i 4 elementi naturali.

Per Fia è “prioritario impostare una azione indirizzata a promuovere la messa a dimora di nuovi alberi ed una maggiore tutela del nostro territorio, garantire una migliore qualità dell’aria nell’interesse di tutti i cittadini, favorire l’utilizzo di energie rinnovabili che riducano le emissioni e stimolino l’occupazione e la crescita, incoraggiare i cittadini verso un uso razionale dell’acqua tutelando le fonti più pure, agevolare una mobilità sempre più sostenibile e supportare ogni attività di informazione che crei maggiore consapevolezza nelle future generazioni”.

Una Fondazione “intesa come strumento volto alla sensibilizzazione, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente nei suoi molteplici aspetti”, dice ancora Bertusi che aggiunge: “E lo facciamo in una città, in un territorio, che i questi anni si sono, purtroppo, contraddistinti per primati negativi. Dopo essere stata dichiarata la città più inquinata d’Italia per livelli di Pm10, quest’anno Cremona è stata indicata (dalla Agenzia Europea) come la Provincia con il numero più elevato di morti premature a causa delle Pm2.5 (polveri ultrasottili). Per questa ragione (e per molte altre) ci siamo chiesti cosa potessimo fare per migliorare la qualità della vita in questo territorio. Nel territorio nel quale viviamo, lavoriamo… dove abbiamo i nostri interessi, i nostri affetti, le nostre relazioni e nel quale vogliamo restare. Da lì la volontà non solo di pretendere dalle Istituzioni risposte sempre più attente alla tematica Ambientale ma anche impegnarsi, in maniera concreta, nel promuovere e sostenere progettualità che possano dare un contributo positivo al contesto nel quale, appunto, viviamo”.

La prima progettualità della Fondazione Italiana Ambiente sarà quella di “favorire e realizzare, nel territorio della Provincia di Cremona, la piantumazione di nuovi alberi di specie ecologicamente idonee”. “Inizieremo – spiegano – lunedì 21 novembre, Giornata Nazionali degli Alberi, celebrando la Festa dell’Albero 2022 nel Comune di Pieve San Giacomo, alla presenza delle autorità civile e religiose ma soprattutto alla presenza di 111 bambini della Scuola Primaria, al fine di coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tematica ambientale”. Dalla FIA quindi concludono: “Oltre alla piantumazione di 14 nuovi alberi, corrispondenti al numero dei nati nel 2021, un professionista illustrerà agli alunni il ruolo fondamentale che le piante hanno per la tutela della salute pubblica di tutti i cittadini. Piantare Alberi aiuterà a contrastare la crisi climatica e a migliorare la qualità della nostra vita e quella dei nostri cari in questo territorio”.

