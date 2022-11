In una città che come “quarta T” ha ormai eletto ufficialmente Tognazzi, in che modo valorizzarla al meglio? A chiederselo sono stati gli eredi del grande Ugo, Gian Marco e Ricky, presenti in città nel pomeriggio di domenica nell’ambito delle celebrazioni dedicate al grande attore cremonese nel suo centenario, durante la Festa del Torrone. Un momento di confronto tra i fratelli Tognazzi e il sindaco, Gianluca Galimberti, su quanto vi possa essere di rappresentativo a Cremona.

La questione è emersa in Sala Alabardieri durante la consegna del Torron d’Oro agli eredi del grande Ugo. Come ha sottolineato Gian Marco, un’insegna “Cinema Tognazzi” spenta da anni è un brutto segnale. O si toglie, o troviamo un bravo direttore artistico che lo faccia diventare un luogo di aggregazione o un nuovo cinema teatro, uno spazio polivalente e culturale”. Secondo i fratelli Tognazzi, infatti, “in provincia le mono sale in città potranno tornare al centro”.

Dal canto suo il sindaco Gianluca Galimberti ha raccontato quanto fatto in questi anni per uscire dall’impasse: “Abbiamo provato in mille modi di interagire con la proprietà, ma è complicato per tanti motivi”. Secondo il sindaco, “Tutti vorrebbero riaprire l’ex cinema Tognazzi, ma senza investitori diventa difficile”.

Gian Marco Tognazzi ha quindi lanciato una proposta: se impossibile riaprire l’ex cinema, perché allora “non potenziare il Filo, facendolo diventare Cinema Filo-Tognazzi?”. Una proposta da non scartare, secondo Galimberti: “sicuramente ci sarà un modo per restituire a Cremona il cinema Tognazzi”.

