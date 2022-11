Fondazione Mediolanum, S. Doris: “Con Niguarda confronto su progetti infanzia”

(Adnkronos) – “Fondazione Mediolanum ha come mission l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, dei bambini e degli adolescenti. Ci sarà sicuramente modo di confrontarci con i progetti che la Fondazione Niguarda metterà in campo per capire se possono esserci fronti comuni di comunicazione”. Lo ha detto la presidente di Fondazione Mediolanum e vp di Banca Mediolanum, Sara Doris, a margine dell’inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda, a Milano.

“E’ sempre bello potersi confrontare con nuove realtà, tutte orientate a un’opera pubblica – ha rimarcato Doris – e cercare di essere dei cittadini e aziende responsabili, in modo da restituire alla comunità tutto ciò che di buono abbiamo ricevuto”. Fondazione Mediolanum, ha quindi ricordato Doris, “è la fondazione di una banca e credo sia molto importante fare rete, condividere le migliori best practice all’interno di questo mondo, in modo da poter sempre migliorare ed essere più efficaci nell’aiuto agli altri”.