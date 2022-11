A quasi un mese dal Natale, e con il freddo ormai arrivato, il caro energia resta la principale preoccupazione, oltre che delle aziende, delle famiglie anche cremonesi. Ma quanto spendono i residenti in città in media in gas e luce? Il calcolo è stato fatto dall’osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it che ha stilato la classifica delle province , confrontando la spesa per i nuclei familiari per queste due utenze: la nostra provincia è sopra i 4mila euro l’anno, precisamente 4146 euro l’anno per gas e luce. A fare la differenza, naturalmente, il tipo di abitazione e il regime di libero mercato, che permette alle famiglie di scegliere comparando le offerte che vengono proposte dai diversi gestori. A livello nazionale la provincia dove le famiglie hanno più spesa per luce e gas è prato, con una media di 4.700 euro, mentre la provincia lombarda dove la spesa è stata più alta è Mantova con 4.194 euro annui. fb

