Qatar 2022, Francia-Australia 4-1: poker dei bleus con doppietta di Giroud

(Adnkronos) – La Francia non tradisce le attese e nonostante lo spavento iniziale supera l’Australia 4-1 in rimonta ai Mondiali di Qatar 2022, calando il poker grazie ai gol ‘italiani – i due di Giroud e quello di Rabiot oltre a Mbappè -, e conquistando la testa del gruppo D con 3 punti, davanti a Danimarca e Tunisia con 1 e l’Australia a 0. C’era molta attesa per l’esordio dei Bleus, costretti a fare a meno di giocatori importanti come Benzema, Kanté e Nkunku per infortunio, ma Giroud non ha tradito le attese. I campioni del mondo dovranno sfatare il tabù che ha visto i detentori del trofeo venire eliminati alla fase a gironi nell’edizione successiva della competizione, con l’intento e l’ambizione invece di fare il bis.

Per la sfida Deschamps schiera la sua Francia con il 4-2-3-1, con Giroud di punta e Dembélé, Griezmann e Mbappé a supporto. Solo panchina dall’inizio per il milanista Theo Hernandez. La Francia è subito arrembante proprio con Dembélé sulla destra e Mbappé sulla sinistra ma basta una distrazione e al 9′ passa l’Australia. Stop sulla destra di Mathew Leckie che supera Lucas Hernandez e serve il centravanti australiano Craig Goodwin sul secondo palo che mette sotto la traversa il pallone del vantaggio. In occasione del gol subito Lucas Hernandez è rimasto a terra per infortunio e li ct della Francia lo ha poi sostituito con il fratello Theo Hernandez. L’Australia spaventa ancora i transalpini al 22′ ma Mitchell Duke sfiora l’incrocio dei pali.

Poi sale in cattedra la squadra di Deshamps che al 27′ pareggia: Adrien Rabiot trova il gol con un perfetto colpo di testa in area di rigore sul cross di Theo Hernandez. Passano 5 minuti e Olivier Giroud completa la rimonta per i Bleus concretizzando il lavoro di recupero effettuato da Rabiot e Mbappé. Al 37′ la Francia sfiora il tris, con Mbappé, ma il destro al volo dell’attaccante del Psg trova l’opposizione di un difensore e poi Giroud calcia alto. Poco dopo ci provano Dembélé prima e Griezmann poi. Al 45′ Mbappé si divora il gol del 3-1 calciando altissimo al volo dall’area piccola un assist perfetto di Griezmann. Al 47′ occasione per l’Australia ma il colpo di testa di Irvine a centro area si stampa sul palo alla destra di Lloris.

Ad inizio ripresa ancora Francia protagonista. Al 49′ acrobazia di Giroud che sul cross di Theo Hernandez si esibisce in una sforbiciata in area che non trova la porta di poco. L’Australia non riesce ad opporsi alle folate dei transalpini che al 68′ calano il tris con Kylian Mbappé che di testa batte Mat Ryan sfruttando al meglio l’assist di Dembélé. Tre minuti dopo la Francia cala il poker con la doppietta per Olivier Giroud che di testa gira in rete il perfetto servizio di Mbappé. Una rete storica per Olivier Giroud che con questa doppietta sale a quota 51 reti con la Francia, diventando il miglior marcatore di sempre con la nazionale al pari di Thierry Herny. Nel finale Francia vicina al pokerissimo prima con il colpo di testa di Konate, sventato dal portiere dei Socceroos e poi con Theo Hernandez, liberato in area dall’ennesimo assist di Griezmann.