Giovedì 24 novembre saranno effettuati dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza della facciata dell’ex ospedale in via del Foppone, in particolare del voltino che permette l’accesso a piazza Giovanni XXIII.

L’intervento, che comporta la chiusura della strada, inizierà dopo le ore 9, per consentire il regolare afflusso alle scuole e, salvo imprevisti, si concluderà in giornata. Sarà consentito il passaggio pedonale, mentre per gli automezzi l’accesso a piazza Giovanni XXIII sarà possibile da via Aselli. E’ già stata posizionata la segnaletica che inerente la chiusura della via e con le indicazioni del percorso alternativo.

