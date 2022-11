Favignana isolata, zia Rosina festeggia i 101 anni con i carabinieri

I Carabinieri di Favignana hanno trascorso un pò di tempo a casa di Rosa Giangrasso, in occasione del suo 101esimo compleanno. Zia Rosina era rimasta da sola in quanto per le avverse condizioni meteo sono stati interrotti i collegamenti marittimi e i parenti non hanno potuto raggiungere l’isola per fare festa con lei. Sono stati gli stessi carabinieri a preparare la torta. Infatti, per il maltempo non c’era la disponibilità di trovare un bar-pasticceria aperto sull’isola. vbo

