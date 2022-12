Via l’amianto da due edifici comunali nel comune di Castelverde. Si tratta del magazzino di via Buonarroti e della palestra di san Martino in Beliseto. Grazie a un bando di Regione Lombardia il Comune è potuto intervenire e, su una spesa totale di circa 150mila euro, l’amministrazione è riuscita ad ottenere 120mila euro di finanziamento.

I lavori sono completati e la ditta incaricata ha lavorato per la rimozione delle lastre durante il fine settimana, visto che gli edifici si trovano a ridosso delle scuole comunali. Ora tra le intenzioni del cCmune quella di attivarsi per installare dei pannelli fotovoltaici per produrre energia.

“Sono in corso importanti interlocuzioni con la parrocchia di Castelverde, l’opera Pia Santissimo Redentore – ha spiegato il sindaco di Castelverde Graziella Locci – per arrivare a creare una comunità energetica. Obiettivo quello di produrre energia per il comune, gli ambienti parrocchiali e l’ospizio, l’eccesso di produzione invece sarebbe erogato a quelle famiglie che hanno bisogni e necessità particolari”.

Silvia Galli

