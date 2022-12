Domenica 4 dicembre alle 11 in Duomo, alla presenza del vescovo Antonio Napolioni, si terrà una messa per celebrare la patrona dei vigili del fuoco Santa Barbara. Due ore prima, alle 9, a Bagnara, sarà deposta una corona di fiori in memoria dei caduti sul cippo che ricorda il luogo dove 4 vigili del fuoco vennero fucilati dai nazisti durante la II Guerra Mondiale. Analoga cerimonia si terrà al monumento interno alla caserma di via Nazario Sauro.

Per l’occasione il comandante Antonio Pugliano ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nell’anno in corso. Più di 477 gli addetti all’emergenza delle varie aziende formati nei 26 corsi antincendio organizzati dal Comando e 426 gli attestati di idoneità tecnica rilasciati a seguito di esame. Ammontano a 251 i servizi di vigilanza effettuati in occasione di manifestazioni pubbliche in teatri, stadi, attività di pubblico spettacolo.

543 i controlli di prevenzione incendi e attività civili ed industriali previsti per legge. 36, infine, i fascicoli di polizia giudiziaria aperti.

Con riferimento all’attività di soccorso tecnico urgente sull’intera provincia, gli interventi del Comando articolati nelle tre sedi operative di Cremona, Crema e Piadena/Drizzona sono stati complessivamente 3124, ripartiti fra 975 incendi, 642 soccorso persone, 326 incidenti stradali, 166 danni dovuti all’acqua, 232 dissesti statici e 763 di altre tipologie come fughe di gas, ricerca persona, recupero animali, alberi pericolanti. Tra i dati totali, sono inclusi i 177 interventi effettuati a seguito della tromba d’aria che ha colpito il territorio cremonese lo scorso 4 luglio.

Di questi 177, 77 sono stati gli interventi per alberi pericolanti, 35 per dissesti statici e 65 per altre tipologie. 118 gli interventi che hanno interessato il solo territorio comunale di Cremona.

Sara Pizzorni

