A conclusione della tre giorni a Cà de Somnzi, i commenti sui riflessi nel mercato globale della 77esima edizione delle Fiere Zootecniche di Cremona, “impegnate per la promozione all’estero del modello produttivo agroalimentare italiano e delle sue imprese, favorendo il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale”. A dirlo è il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni che aggiunge: “Ringrazio ICE Agenzia per il lavoro con ormai da anni stiamo lavorando insieme con una visione del futuro del settore per gli operatori italiani e internazionali che ha portato CremonaFiere a considerare innovazione, internazionalizzazione e network le sue parole d’ordine”.

Grazie al contributo di Ice quest’anno sono stati coinvolti, 12 Paesi europei, tre paesi del Nord America (Canada, Messico e Stati Uniti ) e due dai paesi asiatici (India e Uzbekistan). CremonaFiere ha organizzato per gli operatori esteri un’attività di matchmaking per farli incontrare con gli espositori della manifestazione in base ai rispettivi interessi, e facilitare in questo modo l’avvio di nuovi contatti commerciali per le aziende.

“L’evento è tre volte importante per ICE Agenzia- dichiara Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia ICE – Perché occorre non solo promuovere ma anche difendere il Made in Italy; perché i positivi risultati dell’export dell’agroalimentare, che mettono il settore sul podio dei tre a più rapida crescita, sono il risultato di un’intera filiera in cui la zootecnia è un anello fondamentale; perché la filiera dell’alimentazione italiana è strettamente connessa con la tradizione, il territorio e la cultura del Paese, e quindi supportare il comparto della zootecnia significa anche prendere una decisa e netta posizione contro il cibo sintetico a favore, invece, di tutta la filiera degli allevatori. E tutto questo come azione di Sistema: imprese, istituzioni, corpi intermedi insieme per promuovere e difendere il Made in Italy, mettendo a fattor comune la capacità di ciascuno a supporto delle imprese e dei territori”.

© Riproduzione riservata