Assessore nuovo, risposte vecchie. La risposta di Bertolaso a due interrogazioni di Mauro degli Angeli non ha soddisfatto l’esponente M5S: “Dopo aver saputo dall’assessore Bertolaso che la conclusione dello studio epidemiologico cremonese non ha ancora una data certa (risposta alle Itr 21572 e Itr 21588 ndr), oggi in Aula non ho ricevuto adeguati chiarimenti. Sono passati cinque anni e tre assessori diversi tra Gallera, Moratti e ora Bertolaso, a dimostrare l’incapacità regionale di gestire la Sanità lombarda. Non da meno è l’inerzia da parte del Comune. Le risposte ricevute oggi in Aula sono state ancora più allarmanti rispetto alle precedenti. Stando a quanto ha riferito la Giunta parrebbe infatti che verrà portato avanti solo il filone d’indagine relativo alle morti per polveri sottili, senza però differenziare le diverse fonti emissive.

Peccato che così facendo cadrà tutto in un calderone generale. Insomma, lo studio epidemiologico di Cremona non solo sta subendo continui ed ingenti ritardi, ma adesso è anche stato depotenziato. Come sarà possibile, ad esempio, comprendere in che modo le aziende AIA (attività a rischio inquinamento) impattano sulla salute dell’ambiente e della popolazione? Come sarà possibile cambiare l’approccio in fase autorizzativa e fare un minimo di programmazione ambientale?”.

Conclude Degli Angeli: “Al più tardi dieci giorni fa l’Assessore Bertolaso aveva specificato come finora fosse stato solo delineato un modello di ricaduta e che le analisi sarebbero state condotte entro 6 mesi, così da poter poi riferire i risultati ai sindaci e alla cittadinanza. Quest’oggi, invece, c’è stato l’ennesimo colpo di teatro. A quanto pare sindaci e cittadini verranno informati il 13 dicembre: mi chiedo però con quali dati, se fino a due settimane non erano ancora disponibili? La confusione di Regione e Ats credo sia palpabile”.

Così Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s dopo aver interrogato la Giunta regionale con l’obiettivo far chiarezza sullo stato dello studio epidemiologico, iniziato 6 anni fa, e non ancora giunto a conclusione nonostante l’emergenza sanitaria vissuta dal territorio cremonese.

