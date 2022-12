Open day per le scuole infanzia comunali. In occasione delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, che si terranno dal 9 al 30 gennaio 2023, così come stabilito dal Ministero, il Servizio Politiche Educative ed Istruzione del Comune promuove momenti di scuola aperta dedicati ai genitori dei bambini che si iscriveranno per l’anno scolastico 2023/2024.

Un’occasione per le famiglie di conoscere ambienti e spazi delle scuole, nonché l’organizzazione della giornata educativa del bambino fatta di tempi di accoglienza, di gioco, di attività organizzate, di cura personale, di momenti dedicati al pranzo, al riposo e al ricongiungimento con i genitori, nel rispetto delle consuetudini del bambino.

Gli open day si terranno lunedì 19 dicembre 2022 alle 17,30 per le Scuole infanzia Agazzi, Aporti, Castello, Lacchini e Martini; martedì 20 dicembre 2022 alle 17,30 per le Scuole infanzia Martiri della Libertà, Gallina, San Giorgio e Zucchi.

I genitori impossibilitati a partecipare in presenza potranno farlo da remoto. Tale modalità permetterà di partecipare alla presentazione di organizzazione, progetti e attività della scuola, ma non alla visita guidata degli spazi scolastici. Tutti i genitori interessati agli open day devono in ogni caso prenotarsi, compilando il modulo disponibile all’indirizzo https://forms.gle/M3RUgWTe9UQnm28U9, oppure inquadrando con il proprio smartphone il QR Code presente sulla locandina.

“La scuola infanzia, che insieme agli asili nido costituisce il sistema integrato 0/6 di educazione e istruzione del Comune, concorre con le famiglie allo sviluppo affettivo, cognitivo dei bambini e ne promuove l’autonomia. Il Comune di Cremona ha scelto di mantenere importanti investimenti sui servizi e sulle scuole dedicate ai bambini più piccoli credendo fortemente nell’importanza di offrire opportunità educative di qualità sin dalla nascita. Grazie a questi ‘open day’ ogni famiglia potrà vedere gli spazi educativi, conoscere il personale e approfondire le modalità organizzative dei servizi per poi intraprendere insieme al proprio bambino un percorso educativo sereno e ricco di esperienze significative”, dichiara l’Assessora all’Istruzione Maura Ruggeri.

