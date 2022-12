Domenica 18 dicembre (ore 18) torna all’Auditorium Giovanni Arvedi STRADIVARImemorialday. Il tributo al grande liutaio nel 285° anniversario della sua morte vede protagonista Anna Tifu che, insieme all’ensemble Musica Antiqua Latina diretto da Giordano Antonelli, racconterà l’esplosione della grande tradizione violinistica italiana del Sei e Settecento.

Il programma del concerto offre infatti una panoramica del repertorio in voga nell’arco temporale della lunghissima vita di Stradivari (1644 c. – 1737), per accennare una risposta alla domanda sulla musica che Stradivari ebbe modo di ascoltare e per la quale pensò e realizzò i propri strumenti. Tarquinio Merula, Carlo Piazzi, Francesco Diana “lo Spagnoletto”, Giovanni Battista Vitali, Gasparo Visconti sono solo alcuni dei musicisti che influenzarono direttamente Stradivari nella Cremona del tardo Seicento.

Per l’occasione, Anna Tifu imbraccerà lo Stradivari del 1715 “Il Cremonese”, il capolavoro più iconico e prezioso delle collezioni del Museo del Violino. Realizzato nel 1715 per Jean Baptiste Volumier, violinista e Maestro de’ Concerti di musica del re di Polonia, “Il Cremonese”, a lungo conosciuto come “Joachim”, appartiene a quello che è definito il periodo d’oro di Stradivari, durante il quale il geniale liutaio crea strumenti unici e insuperabili per qualità acustica.

A metà del 1800 lo strumento passa nelle mani del celebre violinista e compositore ungherese Joseph Joachim che, in occasione del suo giubileo, lo riceve in dono dal comitato per i festeggiamenti. Acquistato dall’Ente Provinciale per il Turismo, lo strumento torna a Cremona il 18 dicembre 1961, esattamente 224 anni dopo la scomparsa di Stradivari; da quel giorno il violino, ribattezzato “Il Cremonese” per sottolinearne lo stretto vincolo che lo lega alla Città, è considerato uno dei simboli di Cremona.

STRADIVARImemorialday è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide, Marsh e FHP Venezia Multiservice.

© Riproduzione riservata