Strascichi dei festeggiamenti dei tifosi del Marocco ieri sera in alcune vie del centro in particolare dopo le 21.30 a Porta Milano. Dopo i pacifici festeggiamenti del tardo pomeriggio in centro, alcuni tifosi marocchini, complici i fumi dell’alcool, si sono azzuffati davanti ad un bar sul piazzale Risorgimento facendo finire in strada tavoli e sedie che erano all’esterno del locale poi dandosene di santa ragione.

Il passaggio di una pattuglia della Polizia Locale ha posto fine alla rissa ed ha permesso di bloccare due dei protagonisti presi in consegna dalla Volante giunta sul posto unitamente ad un equipaggio della Guardia di Finanza. Indagini in corso a cura della Polizia di Stato per visionare la telesorveglianza presente in zona ed identificare gli altri protagonisti della rissa datisi alla fuga all’arrivo degli agenti. Per i due già identificati certa una denuncia per rissa ed una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

