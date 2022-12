Still I Rise, l’organizzazione fondata dal cremonese Nicolò Govoni che ne è anche presidente e CEO, è tra i destinatari del 18° Premio Madre Teresa per la Giustizia Sociale 2022, per il lavoro svolto nel fornire istruzione di alta qualità ai minori rifugiati di tutto il mondo. La cerimonia di premiazione si terrà il 18 dicembre a Mumbai, in India.

Istituito nel 2005 dalla Harmony Foundation, il premio viene conferito ogni anno a persone e organizzazioni che rivoluzionano il loro settore con parole e azioni in grado di cambiare il mondo. Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano i premi Nobel per la pace Malala Yousafzai, il Dalai Lama e l’organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere. A fronte di molteplici crisi globali che colpiscono in modo sproporzionato i più deboli, la Harmony Foundation ha scelto “Solidarietà oltre i confini per i Bambini Rifugiati” (Compassion beyond borders for Refugee Children) come titolo per il premio di quest’anno.

Dalla sua fondazione nel 2018, Still I Rise garantisce istruzione gratuita ai minori rifugiati e vulnerabili: dapprima nell’hotspot dell’isola di Samos, in Grecia, poi nel Nord Ovest della Siria, in Kenya e a seguire nella Repubblica Democratica del Congo, l’organizzazione ha aperto scuole in alcune delle aree del mondo più critiche, in cui l’impatto dei conflitti armati si è tradotto in crisi umanitarie di ampia portata.

“Questo è di gran lunga il riconoscimento più importante che abbiamo mai ricevuto. Non avrei mai immaginato che persone di tutto il mondo avrebbero sentito parlare del nostro lavoro, a maggior ragione un ente prestigioso come la Harmony Foundation. Sono immensamente grato e onorato, a nome di tutta Still I Rise, di accettare questo incredibile premio. Va oltre i nostri sogni più grandi”, ha dichiarato Govoni che riceverà il premio a nome dell’organizzazione.

Il giorno prima della cerimonia di premiazione, il 17 dicembre, il cremonese interverrà alla Harmony International Students Conference dell’Università di Mumbai, condividendo la visione di Still I Rise sull’istruzione di qualità come motore del cambiamento sociale. Harmony Foundation è stata fondata nell’ottobre 2005 dal Dr. Abraham Mathai: l’obiettivo è favorire la solidarietà tra le varie comunità, lavorando a beneficio di tutte senza alcuna discriminazione di religione, casta, credo, sesso o provenienza degli individui.

