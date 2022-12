In accordo con politiche educative del Comune ed il Comitato di Quartiere Cavatigozzi torneremo in alcune scuole dell’Infanzia di Cremona per festeggiare con i i piccoli la magia del Natale. Babbo Natale pedalerà su una cargo bike piena di sorprese, e sarà accompagnato da due renne, 3 elfi e qualche giullare.

Giovedì 15 dicembre, dalle 10,00 alle 12,00 visiteranno sia l’infanzia che la primaria di Cavatigozzi, mentre martedì 20 dicembre l’appuntamento è all’infanzia Agazzi in Via Ticino dalle 15,30 alle 16,00. I bambini usciranno da scuola e a piedi, accompagnati dai babbi, e si recheranno sul sagrato della Chiesa del cristo Re per un spettacolo. Giovedi 22, infine, l’infanzia Lacchini (Q. Cambonino) e l’infanzia Gallina in Via S. Ambrogio, sempre dalle 10,00 alle 12,00.

“Abbiamo preparato alcune fiabe i cui protagonisti sono biciclette e bambini, mentre la Sperlari ha offerto confezioni di caramelle per tutti i bambini”, fanno sapere gli organizzatori.

© Riproduzione riservata