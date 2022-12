Nel pomeriggio di sabato la “Luce della pace di Betlemme” han approdata sotto la Bertazzola della Cattedrale, accompagnata dagli incaricati delle comunità scout Masci di Cremona e dai fedeli. A renderlo noto è il sito della Diocesi di Cremona, che racconta come il viaggio che ha condotto la luce sacra fino in Italia abbia attraversato due continenti, 10 paesi, e coperto più di 3700 chilometri.

Una delegazione di scout austriaci si è recata a Betlemme, nella Basilica della Natività, all’interno della quale ha attinto alla fiamma che da secoli arde nel punto che vide la nascita di Gesù, per poi portarla in tutti gli stati d’Europa. Così è stata portata su un treno che, partito da Trieste, ha raggiunto Milano e Bologna. Fra le tappe anche la città del Torrazzo, dove la fiamma, raccolta a Brescia dagli scout Masci, ha poi raggiunto la piazza del Comune fino a entrare nella Cattedrale, in occasione della Messa delle 18, in attesa che il viaggio continui nei luoghi dove più c’è bisogno del calore e dell’amore del Signore.

Ad attendere la responsabile degli scout Masci di Cremona, Elisabetta Manni Rodini, dopo la prima tappa nella chiesa di San Girolamo, il vescovo Antonio Napolioni che, dopo un momento introduttivo, ha chiamato i presenti ad attingere al fuoco di Betlemme per poi pregare davanti alle candele accese.

Negli stessi momenti la “Luce della Pace di Betlemme” è stata accolta a Cassano d’Adda. Una fiamma che ciascuno potrà portare nelle case e nelle comunità, coinvolgendo anche altre persone e realtà.

In particolare nel fine settimana gli scout adulti del Masci la porteranno a Cremona in diverse parrocchie della città (San Bernardo, Cristo Re, San Michele, Sant’Agostino, Picenengo); martedì 20 dicembre alle 18.30 in Seminario, giovedì 22 alle 16 alla Fondazione La Pace e sabato 24 dicembre alle 16 nella chiesa dell’Ospedale.

