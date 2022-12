Egregio direttore,

ad ottobre 2020 segnalo: in viale Po, a lato della ex Frazzi (dopo la stradina che porta alla Coop), un paio di anni fa si è asfaltato. Non si è eseguito in modo regolare e quando piove si forma un piccolo lago, impedendo il transito dei pedoni. Mi è stato garantito un intervento risolutore nel 2020. In risposta: “Sopralluogo in data 9/10/20. Segnalazione presa in carico. Intervento previsto compatibilmente con le risorse finanziarie e le priorità già in essere”.

Sollecito a dicembre 2020: In questi giorni di pioggia si ripresenta la criticità. Vorrei sommessamente se possibile avere qualche chiarimento: il ripristino come ovvio sarà a carico dell’impresa che non ha eseguito il lavoro a “regola d’arte” ed il Comune (il Cittadino) non devono in alcun modo finanziare. In risposta: “Si ribadisce che l’intervento a tutt’oggi permane nello stato di intervento in programmazione. L’esecuzione sarà condizionata allo stanziamento delle risorse da parte dell’amministrazione”.

Ps – Sono trascorsi ormai più di 4 anni e quando piove, in quel tratto (circa 20 metri) i pedoni sono costretti a camminare sulla ciclabile. La prima segnalazione risale in data 4 luglio 2018, a lavori di asfaltatura appena ultimati. Alla pavimentazione non si è data la dovuta pendenza verso lo sterrato. Mi era stato garantito un pronto intervento di ripristino regolare da parte dell’impresa che aveva operato. Ovviamente a carico dell’impresa stessa. Si è continuato a rinviare. Dispiace, ma questi sono i risultati. Oltre al disagio, il costo dell’operazione di ripristino sarà a carico della cittadinanza.

