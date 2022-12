Con orgoglio e gioia la prof Lisa Nicoli ha presentato a diverse classi del Torriani il suo ex alunno Pier Vittorio Mannucci, autore del romanzo di avventura e fantasy “I corsari del tempo”, pubblicato da Mondadori.

Mannucci, docente universitario alla Bocconi, ha molte pubblicazioni alle sue spalle, ma questo è il suo primo romanzo: la creatività, sostiene anche nelle sue ricerche, appartiene a tutti, bisogna solo scoprirla e nutrire il proprio potenziale. Creativo è stato anche il dialogo tra lui e gli studenti.

Protagonista del romanzo è Sofia, dieci anni, che in fuga dai bulli della scuola precipita dal parapetto di Piazza Grande a Gubbio e atterra sul ponte di una nave misteriosa. Ottima, una giovane dalla lingua svelta e dalla pistola ancora più agile, che è già capitano del suo galeone. A unirle, il Fiume: un infinito flusso di sabbia nera sovrastato da un cielo multicolore, in grado di collegare ogni punto dello spaziotempo. È qui che navigano i Corsari del Tempo, un gruppo di furfanti e briganti che usano le Fessure del Fiume per compiere missioni in ogni luogo e in ogni epoca, al servizio del miglior offerente.

Ed è proprio sulla nave di un Corsaro, Huck, che è atterrata Sofia, ritrovandosi catapultata in un mondo di avventure in città perdute, furti in antichi castelli, fughe rocambolesche da sètte di assassini e tradimenti.

“Dietro il processo creativo di questo libro stanno le letture dei classici” ha spiegato Mannucci agli studenti: “I ragazzi della via Pal, Verne, Salgari e poi i fantasy, non solo della tradizione occidentale”.

Letture difficili da proporre al giorno d’oggi, soprattutto per una questione di lingua e di traduzioni ormai dal sapore antico. Ma un ponte verso i classici possono essere anche Harry Potter, Percy Jackson o i libri di Neil Gaiman, basta provare.

“Non esiste il genio creativo, ma c’è una creatività che va scoperta e coltivata”. Scrivere è un vero e proprio lavoro, faticoso, artigianale e questa è la scoperta che più ha colpito gli studenti del Torriani.

© Riproduzione riservata