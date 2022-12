Tradizionale conferenza stampa di fine anno per la Giunta Galimberti, per lo scambio di auguri e il riepilogo delle attività salienti dell’amministrazione.

Tanti gli argomenti trattati sia dal sindaco che dai singoli assessori. A partire dal caso Tamoil, su cui negli ultimi giorni si sono levate le accuse da parte della minoranza per la mancata costituzione del Comune come parte civile nel processo penale: “Abbiamo fatto il massimo possibile e la stella polare è sempre stato bene dei cittadini e della Bissolati, e la tutela della salute. Questo ci sembra evidente anche negli ultimi episodi. Attenzione a tenere distinto livello politico e tecnico. Noi ci siamo sempre appoggiati a pareri tecnici, dando l’indirizzo politico di tutela della salute”, ha detto Galimberti.

Sull’istruttoria aperta dall’Autorità anti corruzione riguardo l’affidamento pluriennale della gestione dello stadio Zini, “c’è un percorso giuridico in atto e daremo tutte le risposte del caso. È un percorso che viene da lontano. La stella polare è di perseguire il bene sportivo”.

L’assessore Barbara Manfredini non si è sottratta sull’argomento totem nelle piazze d’accesso alla città: “Il progetto è stato fatto da un gruppo di studiosi che hanno vinto un bando. Il senso era la rivitalizzazione del centro con percorsi che rappresentassero le porte della città, secondo un’interpretazione accompagnata da stendardi dello stesso colore che portano al centro storico.

Per quanto riguarda il parcheggio multipiano alla stazione, l’assessore Simona Pasquali ha detto che “i lavori sono ripartiti e la ditta sta impostando il cantiere. Stiamo attendendo i materiali che dovrebbero arrivare a gennaio, ci sono ritardi sulle travi del solaio. Se tutto andrà bene entro giugno i lavori dovrebbero essere terminati. I ritardi non sono dipesi dall’amministrazione, a in parte alla pandemia e poi all’aumento dei costi, oltre all’inadempienza della ditta che aveva vinto il secondo lotto”.

“Questa è stata una scelta di investimento forte, decidendo di non fermarci al primo piano”, ha aggiunto Galimberti, “che porta l’offerta complessiva di 500 parcheggi che nella zona diventano 1000 contando il parcheggio accanto. Nella maggior parte gratuiti. Un investimento importante per la città”.

L’assessore al personale Maura Ruggeri ha portato stamattina in Giunta la delibera sulla ri-articolazione delle competenze che erano in carico a Lamberto Ghilardi, andato in pensione lasciando senza dirigente il settore Patrimonio – Appalti – Avvocatura. L’Edilizia pubblica rientrerà nei Servizi Sociali; l’Avvocatura avrà il riferimento nella segreteria generale. Al momento non sono previsti nuovi dirigenti.

“Siamo in una situazione di forte scarto rispetto alla necessità”, ha detto Ruggeri. “In un triennio 100 dimissioni e ce ne aspettiamo altrettante nei prossimi anni con l’ingresso di molti giovani”.

Sulla partita del risparmio energetico diverse le azioni. Interventi strategici con risultati nel medio e lungo termine, riqualificazione di certi contesti, azioni sul riscaldamento per modificare il contratto Consip su luce pubblica che porterà a un risparmio di 30 minuti al giorno (150mila euro anno). Fondamentale educare e sensibilizzare contesti comunali occupati da altri servizi. Questione teleriscaldamento: percorso serrato con A2A rispetto a possibili agevolazioni.

“Ci spiace – ha detto Galimberti – vedere che nella Finanziaria non c’è attenzione su enti locali. Se non verranno previsti altri trasferimenti sarà difficile. Siamo a oltre 4 milioni in più rispetto alla spesa energetica 2019. Nel 2022 li abbiamo trovati ma se il Governo nn ci aiuta il 2023 potrebbe diventare molto difficile”.

Capitolo Saba, il gestore del parcheggio di piazza Marconi che ha in essere un contratto fino al 2046 che il Comune ha già dichiarato di voler rescindere. Ma la trattativa è in corso da anni finora senza risultati visibili. “Gennaio sarà il momento di definizione del percorso e della revisione complessiva”, ha detto il sindaco. “Avremo una commissione di Vigilanza e ci auguriamo che gennaio sarà il mese di avvio del percorso per arrivare al gestore unico. Nel frattempo il lavoro continua per la definizione dei parcheggi a corona, serviti dalle navette. Stiamo infrastrutturando la città in questo senso Aem è protagonista”.

Sul fronte dei Servizi Sociali, l’assessore Rosita Viola ha detto che “ci sono varie emergenze. Abbiamo creato una rete importante di collaborazioni. Circa 200 persone dall’Ucraina si sono fermate in città e stanno frequentando le nostre scuole. C’è l’emergenza utenze e inflazione. Grazie a una serie di accordi con i gestori non abbiamo più avuto distacchi, ma ci sono difficoltà nel mantenimento dei servizi essenziali”.

L’assessore Maurizio manzi h parlato della tariffa puntuale dei rifiuti: “Progetto complesso ma che per ora ha ottenuto risultati molto interessanti e di buon auspicio. Occorre coinvolgere coloro che ora sono un po’ resistenti ma siamo convinti che con la sensibilizzazione ci riusciremo. Anche perché è la strada che l’Europa ci indica”.

Infine, le iniziative in campo culturale, illustrate dall’assessore Luca Burgazzi: “Due fatti significativi nel prossimo anno: inaugurazione di Casa Stradivari, un bene recuperato nel tempo e cosa interessante per la città, con finanziamenti privati che porteranno un percorso di rigenerazione urbana. La fase del cantiere dovrebbe essere ultimata a febbraio per inaugurare a maggio. Questo andrà a rigenerare anche corso Garibaldi e sarà un punto di attività turistica.

C’è poi percorso di città Creativa della Musica UNESCO che avevamo avviato nel 2020 e che ritenteremo nel 2023 in modo più strutturato. L’idea è valorizzare la città in termini di spazio creativo per la musica. Abbiamo molte realtà importanti in questo campo, la sfida è di far si che Cremona abbia una presenza sempre più stabile di musicisti”.

