Governo, Meloni in partenza per Iraq: “Segnale a chi si sacrifica più di noi”

(Adnkronos) – “Sono in partenza stasera per l’Iraq, ho deciso di portare gli auguri a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i parlamentari di Fratelli d’Italia per gli auguri natalizi. “Voi sapete – ha proseguito dopo una standing ovation dei presenti – che in Iraq l’Italia ha il comando della missione Nato. Ci sono altri 4/5 ministri in partenza per altri teatri dove sono impegnati i nostri militari. È un gesto per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi”.

“Tra mille difficoltà e rodaggio e questi giorni complessi della legge di Bilancio e nonostante quello che si può e si deve migliorare, mi pare che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questo Governo e di questa maggioranza come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto contro di noi gli sta simpaticamente tornando indietro come un boomerang”, ha poi affermato la presidente del Consiglio.