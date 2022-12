Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2023. Il Comune di Cremona, capofila della rete di partner (enti pubblici, cooperative ed associazioni), propone 17 progetti e mette a disposizione, complessivamente, 185 posti per 134 sedi in provincia di Cremona, Lodi, Pavia, Mantova, Piacenza e Brescia. Non mancano neppure quest’anno i progetti all’estero, in particolare ad Alaquàs (Spagna), Bruxelles (Belgio), Skopje (Macedonia del Nord) e Strasburgo (Francia).

“Ancora una volta il Comune di Cremona è in prima linea per offrire opportunità di crescita e formazione per i giovani. Saranno disponibili ben 185 posti di Servizio Civile, un’opportunità importante e, mi auguro, davvero che molti giovani facciamo domanda perché abbiamo bisogno della loro intelligenza e intraprendenza. Un grazie a tutto il personale degli uffici perché grazie al loro lavoro possiamo offrire opportunità di crescita per la nostra comunità”, dichiara l’Assessore Luca Burgazzi.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. La domanda va presentata, entro le ore 14 del il 10 febbraio 2023, esclusivamente sulla piattaforma Domanda Online – Servizio Civile che prevede il possesso dello SPID livello sicurezza 2 che si può richiedere, tra l’altro, agli sportelli postali oppure anche a SpazioComune (piazza Stradivari, 7).

I 17 progetti riguardano l’educazione e la promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile, la cooperazione internazionale e la mobilità europea, l’assistenza a persone anziane e persone con disabilità, l’accesso alle informazioni e al sapere, la digitalizzazione.

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di dedicare 12 mesi a favore della comunità, mettendo in campo capacità e competenze. È un anno di crescita personale e professionale, in cui il giovane ha la possibilità di acquisire nuove competenze, arricchendo il curriculum e conoscendo nuove realtà del territorio. Ogni volontario ha diritto ad un compenso mensile di 444,30 euro, svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e ha a disposizione alcuni giorni di permesso e malattia.

Per maggiori dettagli sui progetti, i posti disponibili e le attività si può consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Cremona (https://www.comune.cremona.it/node/421611).

Gli addetti del Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione o per fissare un orientamento è possibile telefonare ai numeri: 0372 407786 – 0372 407051 – 0372 407792 o inviare un’e-mail a serviziocivile@comune.cremona.it.

