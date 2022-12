Csv Lombardia Sud mette a disposizione un posto da operatore volontario di Servizio Civile Universale nel progetto “Io e la mia città” con il Comune di Cremona in qualità di Ente capofila. Il posto per la sede di Cremona ha il Codice sede: 138872.

Il periodo di volontariato avrà una durata di 12 mesi. Il servizio avrà un orario di 25 ore settimanali pari a un monte ore annuo di 1.145 ore. I volontari ammessi percepiranno un assegno mensile dell’importo di 444,30 euro.

Le attività del progetto Io e la mia città

Il progetto contribuisce alla realizzazione del Programma Un sogno si aggira per l’Europa: diritto di cittadinanza per tutti, e mira ad aumentare la partecipazione dei giovani alla vita della comunità e il loro protagonismo civico nell’ambito della vita sociale, culturale, associativa e istituzionale delle comunità di riferimento. Si ispira all’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 – in particolare ai punti 10.2 e 10.3 e vuole infatti promuovere una maggiore inclusione dei giovani, favorendo il superamento delle barriere fisiche, psichiche e culturali che impediscono l’esercizio delle libertà fondamentali e la piena partecipazione alla vita democratica.

Il volontario in servizio civile universale, in supporto agli operatori di Csv, dopo opportuna formazione specifica e in base alle attitudini personali potrà svolgere alcune delle seguenti attività:

Promozione, informazione e diffusione delle opportunità di partecipazione sociale

– Supporto nella promozione e organizzazione di progetti di collaborazione con Enti del Terzo Settore

– Supporto nella convocazione delle associazioni, nell’attività di segreteria gestionale e organizzativa.

– Supporto nel coinvolgimento di giovani come volontari in eventi progettati sia direttamente da CSV sia in co-progettazione con altri Enti del Terzo Settore

– Supporto nei rapporti con le scuole

Orientamento e accompagnamento dei giovani nella fase d’inserimento nei contesti associativi

– Ricerca e aggiornamento dell’elenco di Enti disponibili ad accogliere giovani volontari

– Supporto nell’attività di orientamento degli aspiranti volontari

– Supporto nell’attività di contatto con le organizzazioni di volontariato accoglienti

– Supporto alle azioni di gestione delle pagine dedicate alla bacheca “Ricerca volontari” e “Richiesta Orientamento” mediante il portale web del CSV

– Supporto nell’attività di indagine conoscitiva delle esperienze del volontariato dei cittadini orientati

– Monitoraggio e raccolta delle opportunità di volontariato estivo nazionale e internazionale

– Supporto nell’organizzazione e gestione dei momenti formativi e di rielaborazione delle esperienze di chi ha svolto e svolge attività di volontariato anche in contesto scolastico

– Supporto nella promozione e organizzazione dei progetti di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) nel Terzo Settore

Sostegno e accompagnamento delle associazioni del territorio nelle azioni di contatto e di coinvolgimento dei giovani nelle attività di animazione territoriale

– Ausilio nell’organizzazione di iniziative di formazione e supporto all’accoglienza

– Accompagnamento degli operatori nelle attività di consulenza e accompagnamento delle reti associative

– Supporto all’organizzazione nell’allestimento di iniziative culturali, di animazione e di scambio

– Supporto nell’attività di indagine conoscitiva delle esperienze di volontariato attivate nei contesti associativi

– Supporto a manifestazioni territoriali/cittadine organizzate da Enti del Terzo Settore, scuole e studenti

– Supporto nella costruzione di mappatura delle associazioni giovanili

– Supporto nella convocazione delle associazioni, nell’attività di segreteria gestionale e organizzativa

Ci si può candidare entro le ore 14 del 10 febbraop 2023, accedendo al portale Dol (tramite Spid o credenziali da chiedere al Dipartimento attraverso il portale).

Link al portale DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per selezionare progetto e sede digitare il codice Ente Comune di Cremona SU00012 senza la necessità di compilare altri campi di richiesta.

