La nuova esplosione pandemica in Cina preoccupa non poco le autorità sanitarie italiane e lombarde, che mettono le mani avanti per evitare un’ondata di ritorno, imponendo i test Covid per chi arriva da quel Paese, agli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Ma i dati sono già preoccupanti: il 50% dei tamponi effettuati, è infatti positivo.

Preoccupato l’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, che ha illustrato i dati dei tamponi effettuati in questi giorni: sul primo volo su 92 passeggeri si sono trovati 35 positivi (38%). Nel secondo, su 120 passeggeri 62 (il 52%). E’ stata anche attivata la procedura per il sequenziamento.

Con il ministro Schillaci, Bertolaso ha condivido “l’esigenza di attendere i risultati dei sequenziamenti prima di adottare eventuali nuove successive misure”. Se si dovesse trattarsi soltanto della variante omicron, non ci sarebbero particolari problemi. Se invece dovessero esserci varianti differenti, “magari addirittura non conosciute, è chiaro che si dovrà provvedere in modo completamente diverso e saranno il ministro Schillaci e il governo che ci dovranno dare le indicazioni” ha concluso l’assessore.

© Riproduzione riservata