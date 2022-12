Ucraina, Putin: “Occidente sfrutta guerra per distruggere Russia”

(Adnkronos) – ”L’Occidente sta sfruttando la guerra in Ucraina per distruggere la Russia”. Lo ha detto il leader del Cremlino Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno trasmesso dalla televisione russa, sottolineando che Mosca non permetterà mai alla comunità internazionale di raggiungere questo traguardo.

La Russia sta combattendo in Ucraina ”per proteggere la madre patria” e per garantire una ”vera indipendenza” al popolo russo, ha proseguito Putin.

“L’anno 2022 sta volgendo al termine. E’ stato un anno di decisioni difficili e necessarie, di passi importanti per ottenere la piena sovranità della Russia e il consolidamento della nostra società”, ha affermato ancora. ”E’ stato un anno che ha messo molto al suo posto, ha nettamente separato il coraggio e l’eroismo dal tradimento e dalla codardia, ha dimostrato che non esiste potere più alto dell’amore per la propria famiglia e i propri amici, la lealtà verso amici e compagni, la devozione a la propria Patria”, ha aggiunto come riporta l’agenzia di stampa Tass.