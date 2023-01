Tensioni in casa Fratelli d’Italia a Cremona, dove vengono allo scoperto dissidi interni proprio a ridosso dell’ufficializzazione delle candidature per le Regionali. A dicembre si è dimessa dal coordinamento cittadino Francesca Gazzina, anche responsabile provinciale per FdI di Pari Opportunità, Famiglia, Diritti non negoziabili, una decisione maturata in seguito alla mancata condivisione sulle modalità delle battaglie politiche che vedono in FdI ormai il più importante partito di opposizione al centrosinistra, anche a Cremona.

Dimissioni che la diretta interessata non avrebbe voluto sbandierare, considerata l’imminenza delle elezioni, ma che invece ha deciso di rendere pubbliche dopo aver letto il suo nome, insieme a quello di altri, pubblicato tra i possibili candidati alle elezioni regionali. Quattro i candidati che la segreteria provinciale (temporaneamente retta da Renato Ancorotti) ha inviato a Milano e in attesa di conferma: Foggetti, Ventura, Brizio e Bagnolo. Ma oltre a questi, sono trapelati anche altri possibili candidati, Gazzina, appunto, ma anche Attilio Zabert, sindaco di Pieve d’Olmi e consigliere provinciale. Uno “sgarbo”, visto che la loro era stata una dichiarazione di disponibilità al partito, ma senza mai arrivare alla formalizzazione della candidatura.

“Io resto in Fratelli d’Italia, credo in valori che hanno sempre contraddistinto la mia famiglia, in questi anni non ho mai cercato visibilità, ma ho lavorato scrivendo mozioni e interventi, perchè credo in quello che facciamo. Proprio per non creare tensioni avevo deciso di sottacere le mie dimissioni, nate da divergenze sul modo di fare politica nel coordinamento cittadino (retto da Luca Grignani, ndr). Ritengo che Fratelli d’Italia debba sempre più connotarsi come forza di governo anche a livello locale, essere propositivo e non semplicemente polemico. Insomma deve connotarsi come forza in grado di essere qualcosa di diverso da una forza di opposizione”. La diffusione del suo nominativo quando ormai non c’erano più le condizioni perchè potesse essere tra i candidabili alla regionali ha fatto invece scattare la presa di posizione. Messaggi di solidarietà stanno arrivando alla diretta interessata. gb

