E’ fortunatamente di due feriti non gravi il bilancio dell’ennesimo incidente in A21, verificatosi nel tratto tra Pontevico e Cremona, direzione Piacenza, all’altezza di Alfiano Nuovo. Erano circa le 13.45 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un furgoncino si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cremona e Brescia, insieme ai soccorritori del 118. I due feriti, due uomini di 19 e 47 anni, sono stati estratti dal veicolo e quindi trasportati in ospedale per degli accertamenti. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polstrada di Cremona. Il traffico ha subito rallentamenti, ma non è rimasto bloccato.

