“StradiVialli per sempre”: con questo titolo Cremona1 dedica uno speciale a Gianluca Vialli, in onda sabato alle 21:00 sul canale 19 e in streaming su www.cremona1.it e sull’app dell’emittente. La vita e la carriera del campione cremonese raccontata con un narratore d’eccezione, lo stesso Vialli. Attraverso le sue parole verrà ripercorsa la crescita umana e professionale del Gianluca di Cristo Re, del Pizzighettone, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus, del Chelsea e del percorso avviato dopo la carriera da calciatore. Un viaggio che nel 2017 ha dovuto condividere con un ospite indesiderato.

A completare il racconto della vita di Vialli, le parole di chi lo ha conosciuto, da piccolo nei pulcini del Corona, poi nei giovanissimi del Pizzighettone e quindi nell’esplosione calcistica alla Cremonese. Fulvio Bonomi, Claudio Bencina, Felice Garzilli ricordano il Vialli grigiorosso, per poi cedere il testimone ad Attilio Lombardo, Fausto Salsano, Marco Lanna per il Luca sampdoriano. Ciro Ferrara ricorderà il capitano della Champions League juventina, Roberto Mancini rivivrà l’abbraccio azzurro ad Euro 2021 col suo gemello del gol. Lo speciale sarà poi a disposizione tra i contenuti ondemand del sito e dell’app di Cremona1. Il nostro modo per continuare a ricordare Gianluca, Stradivialli per sempre.

