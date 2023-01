Tamponamento tra tre autovetture, oggi, poco prima delle 16, in via Milano all’altezza del Seminario Vescovile. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una Fiat 500 ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto i due veicoli che la precedevano, causando ferite lievi a 6 tra conducenti e passeggeri dei veicoli coinvolti, soccorsi dai sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro con due autoambulanze. Per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale. Presente anche un equipaggio della Volante per la viabilità.

