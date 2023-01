Nell’ambito della sorveglianza settimanale per il sequenziamento Covid, sono stati individuati in Lombardia due casi di variante XBB.1.5, ribattezzata ‘Kraken’. Il primo, a Como, è stato scoperto da un medico di famiglia; l’altro, a Monza, dall’Asst”. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso, che sottolinea come la variante sia già stata considerata dall’ECDC “di un livello con meno evidenze di impatto rispetto a quelle già presenti sul territorio lombardo vale a dire BA.2, BA.4, BA.5”.

“Al momento – spiega – non ci sono dunque evidenze di aumento né per quanto riguarda la severità della malattia, né della trasmissibilità. I vaccini che proteggono i nostri cittadini continuano ad essere efficaci anche per quanto riguarda questa nuova variante”.

“I nostri sistemi di sorveglianza – conclude l’assessore – si rivelano dunque efficaci per verificare quanto accade sul territorio. In generale questi rilevano anche che l’incidenza covid è in calo nella nostra regione ed è pari a 61 su 100.000 abitanti, inferiore alla media italiana che è di 88, e che anche i casi di influenza sono in lenta decrescita “.

