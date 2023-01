I tecnici dell’ufficio ingegneria di Padania Acque stanno effettuando lavori di adeguamento della rete fognaria di Casalbuttano che prevedono due distinti interventi: il primo a nord della ferrovia e il secondo nella zona ad est del paese. Il cantiere interesserà quindi l’abitato compreso tra il vicolo Lanzona e vicolo dei Fiori e la zona di via Cavallara con la posa, in totale, di circa 1.200 metri di tubazioni in Pvc.

L’intervento prevede il sottopasso della linea ferroviaria Cremona-Treviglio, che verrà attuato mediante il ricorso alla tecnica “no dig” con spingitubo, un sistema che permette di posare tubazioni senza scavi a cielo aperto, attraversando il sottosuolo mediante spinta orizzontale della condotta. Un metodo solitamente utilizzato quando, come in questo caso, occorre intervenire in presenza di linee ferroviarie o di altre infrastrutture (per esempio autostrade).

I reflui raccolti confluiranno all’impianto di sollevamento di nuova realizzazione posto in via Bissolati, per poi collegarsi alla rete fognaria esistente di via San Rocco verso l’impianto di depurazione di Casalbuttano.

Recentemente, sempre al fine di migliorare l’efficienza delle reti e degli impianti idrici e la qualità del servizio reso ai cittadini e al territorio, è stata riqualificata la tubazione principale che collega via Bellini, dall’area della piattaforma ecologica comunale, al depuratore di San Vito.

La conclusione dei lavori, del valore economico di oltre 1 milione di euro, è prevista in estate.

“L’annoso problema degli scarichi fognari con questo intervento sta finalmente per essere risolto e un’altra zona del paese sarà servita dalla pubblica fognatura” ha commentato il sindaco Gian Pietro Garoli. “Sono pienamente consapevole che nel corso dei lavori i cittadini dell’area interessata subiranno alcuni inevitabili disagi finalizzati tuttavia a un miglioramento dei servizi, pertanto confido nella loro collaborazione e senso civico. Collaborazione, tra l’altro, che sta dimostrando anche la ditta che si è aggiudicata l’appalto, cercando di risolvere problematiche particolari che le sono state poste (ad esempio per le attività commerciali). Ringrazio Padania Acque per aver valutato prioritario questo intervento in ambito provinciale”.

Al fine di consentire i lavori, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Casalbuttano ed Uniti e di Corte de’ Cortesi con Cignone ha disposto che dal 10 gennaio al 24 febbraio viene disposto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico nonché divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km /h in via Bellini dal civico 26 al 36 e contestuale divieto di sosta negli appositi stalli presenti nel tratto stradale. Via Cavallara viene chiusa al traffico veicolare con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza fino all’intersezione con via Gamba e con contestuale divieto di sosta per entrambi i lati. Via Gamba sarà disposta a doppio senso di circolazione con istituzione del divieto di sosta (0-24) lungo la medesima. Viene istituito lo stop per l’immissione in piazza Garibaldi.

Inoltre, dal 19 gennaio al 3 marzo viene istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nonché divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km/h in avvicinamento alla zona dei lavori con contestuale divieto di sosta su ambo i lati (0-24) in via Bissolati dal civico 11 fino all’intersezione con vicolo Lanzona.

