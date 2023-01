In poche ore di controlli nel capoluogo i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura due persone perché trovate in possesso di stupefacenti.

Nello specifico, la sera del 25 gennaio, verso le 22.45, i Carabinieri della Radiomobile, hanno notato un uomo a piedi in via Oglio, che alla vista della pattuglia, ha lasciato cadere a terra un involucro. I militari lo hanno fermato e identificato in un 41enne, con precedenti di polizia a carico, e hanno recuperato l’involucro in cellophane accertando che conteneva quasi 0,7 grammi di cocaina.

Nel frattempo si sono avvicinate tre persone in auto, che stavano raggiungendo proprio il fermato. I militari hanno controllato i tre occupanti, identificandoli. Una donna, di 33 anni e con precedenti di polizia a carico, è apparsa subito nervosa e agitata. Addosso aveva due involucri con 0,75 grammi di cocaina e 0,2 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e per entrambi è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa.

Il secondo fatto è avvenuto alle 2.15 in viale Po, quando i militari della Radiomobile hanno fermato e controllato un’auto condotta da un cittadino straniero di 48 anni. L’uomo presentava chiari sintomi di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcolici. Lo hanno così sottoposto al test dell’etilometro, che ha evidenziato un tasso di 1,20 g/l circa, oltre il doppio del limite consentito. Tenuto conto delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22 e le 7, per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a persona in grado di guidare.

